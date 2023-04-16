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Купить отель в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
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3 объекта найдено
Отель 5 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Отель 5 спален
Forte dei Marmi, Италия
6 Количество комнат
€ 11,000,000
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
Отель 18 спаленв Лукка, Италия
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Отельв Лукка, Италия
Отель
Лукка, Италия
Цена по запросу
Средневековое поместье на холмах Лукки было трансформировано в доходную недвижимость - апарт…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

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