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Купить коммерческую недвижимость в Лукка, Италия

Лукка
3
Unione dei comuni della Versilia
1
7 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
6 Количество комнат 608 м²
€ 5,400,000
LD-0645. Продается агротуристическое хозяйство с просторной виллойСреди пышной зелени холмов…
Коммерческая 5 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
6 Количество комнат 2 280 м²
€ 2,500,000
LD-0352. Роскошная вилла XVIII века окруженная зелеными холмамиВ Тоскане, в городе Лукка, ок…
Отель 5 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Отель 5 спален
Forte dei Marmi, Италия
6 Количество комнат
€ 11,000,000
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
Коммерческая 5 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 1,850,000
LD-0161. ПИЗА, ТОСКАНА, ШИКАРНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУПрестижная вилла в Италии, Тоскана, окружена …
Отель 18 спаленв Лукка, Италия
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Отельв Лукка, Италия
Отель
Лукка, Италия
Цена по запросу
Средневековое поместье на холмах Лукки было трансформировано в доходную недвижимость - апарт…
Коммерческая 6 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 6 спален
Лукка, Италия
160 м²
€ 1,550,000
Симпатичный комплекс находится в Альтопашо, Тоскана.  Расположен всего в 10 км от Лукки, в 3…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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