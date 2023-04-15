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Купить коммерческую недвижимость в Lonato del Garda, Италия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
€ 300,000
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
Коммерческаяв Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
€ 750,000
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
Коммерческаяв Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
€ 1,800,000
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
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