Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Ломбардия
  5. Складские помещения

Склады в Ломбардия, Италия

коммерческая недвижимость
33
отели
9
Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Carlazzo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
€1,35 млн
Realting.com
Перейти