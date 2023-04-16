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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Ливорно, Италия

Ливорно
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Populonia Stazione, Италия
Коммерческая
Populonia Stazione, Италия
150 м²
€ 2,000,000
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
Отель 12 спаленв Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален
Castagneto Carducci, Италия
12 ванных комнат 560 м²
€ 2,400,000
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

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