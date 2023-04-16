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Купить отель в Ливорно, Италия

Ливорно
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4 объекта найдено
Отель 5 спаленв Ливорно, Италия
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
6 Количество комнат 1 050 м²
€ 5,000,000
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
Отель 5 спаленв Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат 950 м²
€ 5,000,000
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
Отель 5 спаленв Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат
€ 9,400,000
VB-050318-1. Вилла в Тоскане, Италия Эксклюзивная историческая вилла расположена в Тоскане…
Отель 12 спаленв Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален
Castagneto Carducci, Италия
12 ванных комнат 560 м²
€ 2,400,000
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

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