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Купить коммерческую недвижимость в Ливорно, Италия

Ливорно
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9 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Castagneto Carducci, Италия
Коммерческая 5 спален
Castagneto Carducci, Италия
6 Количество комнат 650 м²
€ 1,700,000
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
Отель 5 спаленв Ливорно, Италия
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
6 Количество комнат 1 050 м²
€ 5,000,000
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
Отель 5 спаленв Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат 950 м²
€ 5,000,000
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
Коммерческая 5 спаленв Castiglioncello, Италия
Коммерческая 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат 1 154 м²
€ 8,000,000
LD-1030. Гостиница класса люкс продается в КастильончеллоВ Кастильончелло, знаменитой ''жемч…
Коммерческая 5 спаленв Poggio, Италия
Коммерческая 5 спален
Poggio, Италия
6 Количество комнат 2 100 м²
€ 5,000,000
LD-0374. Элитная вилла с видом на море ИталииПродажа престижной недвижимости на острове Эльб…
Коммерческаяв Populonia Stazione, Италия
Коммерческая
Populonia Stazione, Италия
150 м²
€ 2,000,000
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
Отель 5 спаленв Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6 Количество комнат
€ 9,400,000
VB-050318-1. Вилла в Тоскане, Италия Эксклюзивная историческая вилла расположена в Тоскане…
Коммерческаяв Castagneto Carducci, Италия
Коммерческая
Castagneto Carducci, Италия
450 м²
€ 4,000,000
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
Отель 12 спаленв Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален
Castagneto Carducci, Италия
12 ванных комнат 560 м²
€ 2,400,000
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

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