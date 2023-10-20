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Коммерческая недвижимость в Лекко, Италия

1 объект найдено
Отель 52 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Dorio, Италия
Отель 52 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Dorio, Италия
Количество спален 52
Кол-во ванных комнат 52
Количество этажей 3
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€8,00 млн
Realting.com
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