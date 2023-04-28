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Коммерческая недвижимость в Лечче, Италия

Gallipoli
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1 объект найдено
Коммерческая 15 комнат в Gallipoli, Италия
Коммерческая 15 комнат
Gallipoli, Италия
15 Количество комнат 600 м²
€ 1,500,000
Fascinating historical palace of 600 sqm built in 1900 in the heart of Gallipoli. The palace…
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