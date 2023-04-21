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Отели в Лацио, Италия

Рим
9
Латина
1
Тарквиния
1
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13 объектов найдено
Отель 5 спален в Pescosolido, Италия
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
6 Количество комнат
€ 5,500,000
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
Отель 5 спален в Латина, Италия
Отель 5 спален
Латина, Италия
6 Количество комнат 1 768 м²
€ 1,700,000
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 912 м²
€ 4,500,000
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 3,550,000
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 800 м²
€ 3,500,000
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
Отель 5 спален в Pavona, Италия
Отель 5 спален
Pavona, Италия
6 Количество комнат 850 м²
€ 2,000,000
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
Отель в Рим, Италия
Отель
Рим, Италия
€ 12,000,000
Италия 30 мин от Рима &nbsp; Уникальный отель 4**** &nbsp; Уни…
Отель 47 спален в Рим, Италия
Отель 47 спален
Рим, Италия
47 ванных комнат 1 890 м²
€ 9,500,000
Гостиница рядом с вокзалом Термини Площадь: 1890 кв.м Номеров: 47 Расположение: Ж/д вокзал Т…
Отель 60 спален в Рим, Италия
Отель 60 спален
Рим, Италия
60 ванных комнат 5 000 м²
€ 52,000,000
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
Отель 48 спален в Тарквиния, Италия
Отель 48 спален
Тарквиния, Италия
48 ванных комнат 1 650 м²
€ 3,500,000
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Отель 53 спальни в Рим, Италия
Отель 53 спальни
Рим, Италия
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€ 37,000,000
Гостиница рядом с Площадью Испании 4**** superior Площадь: 2300 кв.м Номеров: 53 Расположени…
Отель 71 спальня в Рим, Италия
Отель 71 спальня
Рим, Италия
71 ванных комнат 4 500 м²
€ 45,000,000
Гостиница рядом с Ватиканом 4**** Номеров: 71 Расположение: Ватикан (Vaticano) — 1 км …
Отель 42 спальни в Рим, Италия
Отель 42 спальни
Рим, Италия
42 ванных комнат 1 200 м²
€ 8,500,000
Гостиница рядом с Имперскими Форумами 3*** Площадь: 1200 кв.м Магазин: 355 кв.м Магазин: 32 …
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