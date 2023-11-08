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Коммерческая недвижимость в Латина, Италия

1 объект найдено
Отель 5 спален в Латина, Италия
Отель 5 спален
Латина, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 768 м²
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
€1,70 млн
Realting.com
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