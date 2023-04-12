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Купить коммерческую недвижимость возле озера в Италии

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3 объекта найдено
Отель 52 спальнив Dorio, Италия
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат Количество этажей 3
€ 8,000,000
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Коммерческаяв Италия, Италия
Коммерческая
Италия, Италия
9 м²
€ 2,850,000
Отличный комплекс, предназначенный для туризма, расположен на лыжных трассах в Валле Д’Аоста…
Коммерческаяв Италия, Италия
Коммерческая
Италия, Италия
€ 2,000,000
Производство оливкового масла и вина расположено в нескольких километрах от Салеми, провинци…

Регионы с недвижимостью на продажу

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