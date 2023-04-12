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Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Италии

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2 объекта найдено
Инвестиционная 10 спаленв Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален
Pizzo, Италия
5 ванных комнат 380 м²
€ 500,000
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
Инвестиционная 3 спальнив Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 66 м²
€ 153,275
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Регионы с недвижимостью на продажу

Калабрия
Тоскана
Флоренция

Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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