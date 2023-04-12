Купить отель с бассейном в Италии

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Отель 31 спальня
Италия, Италия
50 Количество комнат
3 150 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
САН-ДЖИМИНЬЯНО (СИЕНА, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 2100 КВ М // УЧАСТОК 73,3 ГА // 31 СПАЛ…
Отель
Флоренция, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
ВИКЬЕ (ФЛОРЕНЦИЯ, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 3000 КВМ // ВИЛЛА 750 КВ М // АПАРТ-ОТЕЛЬ 60…
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…
Отель 20 спален
Флоренция, Италия
2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
ПОНТАСЬЕВЕ (ТОСКАНА) // ОТЕЛЬ НА 20 НОМЕРОВ // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // БАССЕЙН // СПА-ЦЕНТР // ИТА…
Отель 16 спален
Италия, Италия
700 м²
Цена по запросу
Инчиза Вал Д'Арно (Кьянти) // 700 кв м вилла // 16 спален // 17 ванных комнат // пристро…
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Отель расположен в самом центре курортного городка недалеко от подъёмника и др. спортивных с…
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Отель
Лукка, Италия
Цена по запросу
Средневековое поместье на холмах Лукки было трансформировано в доходную недвижимость - апарт…
Отель
Италия, Италия
4 200 м²
Цена по запросу
Сан-Джиминьяно (Сиена, Тоскана) // Главная вилла 1600 кв м // 8 спален // 11 ванных комнат /…
Отель 8 спален
Francofonte, Италия
7 ванных комнат
1 200 м²
€ 3,900,000
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Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат
1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат
500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Отель 12 спален
Castagneto Carducci, Италия
12 ванных комнат
560 м²
€ 2,400,000
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Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 8,000,000
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Отель 48 спален
Тарквиния, Италия
48 ванных комнат
1 650 м²
€ 3,500,000
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Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат
1 200 м²
€ 2,600,000
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Регионы с недвижимостью на продажу
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Ломбардия
Рим
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
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