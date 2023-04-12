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Купить отель с видом на море в Италии

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8 объектов найдено
Отельв San Martino di Lupari, Италия
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Отель расположен в самом центре курортного городка недалеко от подъёмника и др. спортивных с…
Отель 48 спаленв Tropea, Италия
Отель 48 спален
Tropea, Италия
49 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 4
€ 900,000
Отель 3* находится в городе Тропеа. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера…
Отель 32 спальнив Staletti, Италия
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
32 ванных комнат 3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Отель 48 спаленв Тарквиния, Италия
Отель 48 спален
Тарквиния, Италия
48 ванных комнат 1 650 м²
€ 3,500,000
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Отель 93 спальнив Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
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Отель 7 спаленв Staletti, Италия
Отель 7 спален
Staletti, Италия
8 ванных комнат 600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
Отель 3 спальнив Santa Domenica, Италия
Отель 3 спальни
Santa Domenica, Италия
4 ванных комнат 200 м²
€ 390,000
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Регионы с недвижимостью на продажу

Терни
Умбрия
Лацио
Тоскана
Ломбардия
Рим
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Марке
Трентино - Альто-Адидже
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Параметры недвижимости в Италии

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