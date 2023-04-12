Купить отель с видом на горы в Италии

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6 объектов найдено
Отель 15 спаленв Carpeneto, Италия
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат 1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
Отель 8 спаленв Ареццо, Италия
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат 500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Отель 32 спальнив Staletti, Италия
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
32 ванных комнат 3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Отель 52 спальнив Dorio, Италия
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат Количество этажей 3
€ 8,000,000
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Отель 93 спальнив Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
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Отель 7 спаленв Staletti, Италия
Отель 7 спален
Staletti, Италия
8 ванных комнат 600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…

Регионы с недвижимостью на продажу

Лацио
Рим
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Марке
Трентино - Альто-Адидже
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