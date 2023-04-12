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Купить отель возле озера в Италии

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Отель 52 спальнив Dorio, Италия
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат Количество этажей 3
€ 8,000,000
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Регионы с недвижимостью на продажу

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Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
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