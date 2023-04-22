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Коммерческая недвижимость в Греве-ин-Кьянти, Италия

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
6 Количество комнат 675 м²
€ 3,650,000
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
Коммерческая 5 спален в Montefioralle, Италия
Коммерческая 5 спален
Montefioralle, Италия
6 Количество комнат 880 м²
€ 5,800,000
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
Коммерческая 5 спален в San Cresci, Италия
Коммерческая 5 спален
San Cresci, Италия
6 Количество комнат 3 507 м²
€ 8,200,000
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
Коммерческая в Греве-ин-Кьянти, Италия
Коммерческая
Греве-ин-Кьянти, Италия
600 м²
€ 8,500,000
Плантация и производство вина и оливкового масла расположена неподалёку от Кьянти, Тоскана. …
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