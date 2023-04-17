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Купить коммерческую недвижимость в Giulianova, Италия

2 объекта найдено
Отель 5 спаленв Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 3 000 м²
€ 3,200,000
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже тр…
Коммерческая 1 комнатав Giulianova, Италия
Коммерческая 1 комната
Giulianova, Италия
1 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
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