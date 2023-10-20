Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Фрозиноне

Коммерческая недвижимость в Фрозиноне, Италия

1 объект найдено
Отель 5 спален в Pescosolido, Италия
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
Комнаты 6
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
€5,50 млн
Realting.com
Перейти