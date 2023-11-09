Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Francofonte

Коммерческая недвижимость в Francofonte, Италия

1 объект найдено
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Francofonte, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Francofonte, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Поделиться с друзьями
€3,90 млн
Realting.com
Перейти