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Коммерческая недвижимость в Флоренция, Италия

12 объектов найдено
Коммерческая 10 комнат в Флоренция, Италия
Коммерческая 10 комнат
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Площадь 405 м²
€ 5,500,000
Коммерческая в Флоренция, Италия
Коммерческая
Флоренция, Италия
Площадь 2 400 м²
€ 2,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 125 м²
€ 2,980,000
Отель 5 спален в Флоренция, Италия
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 225 м²
€ 13,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 200 м²
€ 6,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
€ 8,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 840 м²
€ 18,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 3,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 5 000 м²
€ 14,000,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 000 м²
€ 12,750,000
Доходный дом 10 спален в Флоренция, Италия
Доходный дом 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
€ 5,900,000
Инвестиционная 10 спален в Флоренция, Италия
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
€ 10,000,000
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