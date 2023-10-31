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Отели в Фермо, Италия

коммерческая недвижимость
4
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1 объект найдено
Отель 16 комнат в Lapedona, Италия
Отель 16 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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