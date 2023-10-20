Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Фермо

Коммерческая недвижимость в Фермо, Италия

2 объекта найдено
Коммерческая 8 комнат с Spalni в Massa Fermana, Италия
Коммерческая 8 комнат с Spalni
Massa Fermana, Италия
Комнаты 8
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N578 Имя свойства: Каса Тибу II Местоположение: В стране Город/город…
Цена по запросу
Коммерческая 7 комнат с Spalni в Montappone, Италия
Коммерческая 7 комнат с Spalni
Montappone, Италия
Комнаты 7
Площадь 140 м²
Номер ссылки: N981 Имущественное имя: Каса Бурзи II Местоположение: В стране Город/Го…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти