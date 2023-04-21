Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Castagneto Carducci, Италия
450 м²
€ 4,000,000
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
Склад
Cianciana, Италия
70 м²
€ 17,340
Кладовая около 70 кв.м с соединительным гаражом около 20 кв.м в деревенском стиле.&NBSP;Чиан…
Коммерческая
Рим, Италия
3 000 м²
€ 7,600,000
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
6 Количество комнат
€ 5,500,000
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
6 Количество комнат
675 м²
€ 3,650,000
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
Коммерческая
Рим, Италия
2 400 м²
€ 12,000,000
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
Отель
Cavernago, Италия
€ 3,600,000
Предлагаем 4 звёздочный отель на озере Гарда. 25 номеров, бар открытый для внешних посетите…
Офис
Gorga, Италия
€ 1,190,000
Selling a business with real estate4 bedroom apartment located in a prestigious area of Ro…
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат
912 м²
€ 4,500,000
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
Коммерческая 5 спален
Narni, Италия
6 Количество комнат
930 м²
€ 2,300,000
KK-1755. Виноградники, винодельня в Умбрии. НарниДом (440 кв. М) был построен в конце 19 век…
Отель 5 спален
Germanello, Италия
6 Количество комнат
340 м²
€ 3,400,000
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель на озере Комо…
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты