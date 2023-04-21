Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Тоскана, Италия
Коммерческая
Тоскана, Италия
1 700 м²
€ 3,613,407
Италия Тоскана Сиена Кастельнуово Берарденга Поместье: винодельческая ферма…
Коммерческая в Тоскана, Италия
Коммерческая
Тоскана, Италия
1 350 м²
€ 4,065,083
Италия Тоскана Кьянти (между Флоренцией и Сиеной) Винодельческая агроферма с п…
Коммерческая 8 комнат в Montepulciano, Италия
Коммерческая 8 комнат
Montepulciano, Италия
8 Количество комнат 889 м²
€ 1,987,374
Тоскана, Монтепульчано Винодельческая ферма в Монтепульчано Местность, известная&nbsp;…
Коммерческая 30 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 30 комнат
Терни, Италия
30 Количество комнат 180 000 м²
Цена по запросу
Квартира с отдельным входом и частным внутренним двором в панорамном месте на первом этаже. …
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
145 м²
€ 500,000
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
Коммерческая 7 комнат в Тоскана, Италия
Коммерческая 7 комнат
Тоскана, Италия
7 Количество комнат 338 м²
€ 1,942,206
Винодельческая агроферма в САН-ДЖИМИНЬЯНО. Провинция Сиена, Тоскана. Месторасположение: охр…
Отель 24 спальни в Cavernago, Италия
Отель 24 спальни
Cavernago, Италия
1 054 м²
Цена по запросу
Семейный отель, расположенный непосредственно на берегу озера. Площадь 1054 кв.м, 24 номера,…
Коммерческая 4 комнаты в Терни, Италия
Коммерческая 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение, недавно отремонтированное с видом на отделку State Quality. Услуги доступны
Коммерческая 1 комната в Ломбардия, Италия
Коммерческая 1 комната
Ломбардия, Италия
1 Количество комнат 43 м² 6 Этаж
€ 199,641
Италия Ломбардия г.Милан Апартаменты в отеле Гарантирован…
Отель в Италия, Италия
Отель
Италия, Италия
4 200 м²
Цена по запросу
Сан-Джиминьяно (Сиена, Тоскана) // Главная вилла 1600 кв м // 8 спален // 11 ванных комнат /…
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
550 м²
Цена по запросу
550 кв.м. коммерческие помещения на значительном транзитном маршруте рядом с центром на перв…
Отель 93 спальни в Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
Поделиться с друзьями
Realting.com
Перейти