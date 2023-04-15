Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 15 комнатв Терни, Италия
Отель 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 2,538,161
Расположен в нескольких метрах от лыжного подъёмника ведущего к трассам кольца Фольгария – М…
Коммерческая 5 спаленв Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
6 Количество комнат 490 м²
€ 8,460,535
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
Отель 5 спаленв Флоренция, Италия
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 2 225 м²
€ 13,000,000
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
Коммерческая 23 комнатыв Терни, Италия
Коммерческая 23 комнаты
Терни, Италия
23 Количество комнат 1 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом рядом с другими домами восстановлен на двух этажах плюс лофт земли 2000 кв.м. у…
Коммерческая 9 комнатв San Severino Marche, Италия
Коммерческая 9 комнат
San Severino Marche, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N602Название недвижимости: Casa Chigi IIРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческая 18 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 18 комнат
Терни, Италия
18 Количество комнат 2 000 м²
Цена по запросу
Древняя башня, затем использовалась как мельница и теперь заброшена на четырех уровнях и 360…
Коммерческаяв Марке, Италия
Коммерческая
Марке, Италия
400 м²
€ 1,784,658
Италия Марке г.Гроттаммаре Элитный ресторан- шале на набережной …
Складв Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
70 м²
€ 17,129
Кладовая около 70 кв.м с соединительным гаражом около 20 кв.м в деревенском стиле.&NBSP;Чиан…
Коммерческая 5 спаленв Ponte a Poppi, Италия
Коммерческая 5 спален
Ponte a Poppi, Италия
6 Количество комнат 982 м²
€ 1,841,411
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
Отель 5 спаленв Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 3 000 м²
€ 3,200,000
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже тр…
Коммерческаяв Италия, Италия
Коммерческая
Италия, Италия
€ 1,784,658
Производство оливкового масла и вина расположено в нескольких километрах от Салеми, провинци…

Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти