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Коммерческая недвижимость в Desenzano del Garda, Италия

6 объектов найдено
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
145 м²
€ 500,000
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
€ 121,650
GA-V000969. Земля под строительство в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ тихом жилом районе отк…
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
110 м²
€ 260,000
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
77 м²
€ 350,000
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
60 м²
€ 240,000
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
1 815 м²
€ 570,000
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
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