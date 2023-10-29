ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Италия
Comunita montana della valle Sabbia
Гостиницы, отели
Отели в Comunita montana della valle Sabbia, Италия
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 90 комнат с видом на море
Марке, Италия
90
5 200 м²
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
€13,12 млн
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат
Тоскана, Италия
7
338 м²
Винодельческая агроферма в САН-ДЖИМИНЬЯНО. Провинция Сиена, Тоскана. Месторасположение: охр…
€2,02 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с садом, с видом на озеро
Италия
Производство оливкового масла и вина расположено в нескольких километрах от Салеми, провинци…
€1,87 млн
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6
2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
€17,99 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
2 000 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
7 000 000 м²
Ферма около 700 га с 200 га пахотных земель, 420 га пастбищ, 50 га лугов, остальная древесин…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
600 м²
Сельский дом рядом с другими домами восстановлен на двух этажах плюс лофт земли 2000 кв.м. у…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Morichella, Италия
350 м²
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
€11,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 36 комнат
Терни, Италия
36
1 400 м²
Коммерческое помещение площадью 40 квадратных метров в отличном месте и интенсивное движение…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
€1,85 млн
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
6
3 969 м²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
€8,99 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL