Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Comunita montana della valle Sabbia
  5. Гостиницы, отели

Отели в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 90 комнат с видом на море в Марке, Италия
Коммерческая 90 комнат с видом на море
Марке, Италия
Комнаты 90
Площадь 5 200 м²
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
€13,12 млн
Коммерческая 7 комнат в Тоскана, Италия
Коммерческая 7 комнат
Тоскана, Италия
Комнаты 7
Площадь 338 м²
Винодельческая агроферма в САН-ДЖИМИНЬЯНО. Провинция Сиена, Тоскана. Месторасположение: охр…
€2,02 млн
Коммерческая с мебелью, с садом, с видом на озеро в Италия
Коммерческая с мебелью, с садом, с видом на озеро
Италия
Производство оливкового масла и вина расположено в нескольких километрах от Салеми, провинци…
€1,87 млн
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
€17,99 млн
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 2 000 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 7 000 000 м²
Ферма около 700 га с 200 га пахотных земель, 420 га пастбищ, 50 га лугов, остальная древесин…
Цена по запросу
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 600 м²
Сельский дом рядом с другими домами восстановлен на двух этажах плюс лофт земли 2000 кв.м. у…
Цена по запросу
Коммерческая в Morichella, Италия
Коммерческая
Morichella, Италия
Площадь 350 м²
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Цена по запросу
Отель в Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
€11,25 млн
Коммерческая 36 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 36 комнат
Терни, Италия
Комнаты 36
Площадь 1 400 м²
Коммерческое помещение площадью 40 квадратных метров в отличном месте и интенсивное движение…
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
€1,85 млн
Коммерческая 5 спален в Сан-Джиминьяно, Италия
Коммерческая 5 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
Комнаты 6
Площадь 3 969 м²
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
€8,99 млн
Realting.com
Перейти