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Купить склад в Комо, Италия

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1 объект найдено
Склад 7 комнатв Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат
Carlazzo, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 849 м²
€ 1,350,000
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

недорогая
элитное
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