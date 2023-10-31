ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Италия
Комо
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Комо, Италия
коммерческая недвижимость
12
отели
5
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с кредитом / ипотекой
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Небольшой уютный отель, расположенный непосредственно у лыжного подъёмника в Фолгарии, на вы…
€1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Pizzo, Италия
10
5
380 м²
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая
Тоскана, Италия
Италия Тоскана Агроферма с производством вина Месторасполож…
€2,61 млн
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6
4 000 м²
LD-0251. Элитная вилла в Италии, ТосканаВ одном из незнакомых и нетронутых массовым туризмом…
€7,47 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
€348,444
Рекомендовать
Коммерческая 11 комнат с Spalni
Терни, Италия
11
250 м²
Ссылочный номер: N352 Название недвижимости: Casa Marinella Расположение: в стране Город …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6
6 000 м²
LD-1616. Великолепное имение в окрестностях ТосканыСреди зеленых холмов Флоренции выставлено…
€12,69 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
1 674 м²
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, в центре города, с садом
Италия
Великолепный бутик-отель находится в городе Формия, Лацио. Всего в 160 км от Рима и в 80 км…
€11,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
9
220 м²
Номер ссылки: N557 Имущественное имя: Casa Podalla Местоположение: В маленькой деревне…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL