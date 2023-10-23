Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Комо
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Комо, Италия

коммерческая недвижимость
12
отели
5
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 9 комнат с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 220 м²
Номер ссылки: N557 Имущественное имя: Casa Podalla Местоположение: В маленькой деревне…
Цена по запросу
Коммерческая в Падуя, Италия
Коммерческая
Падуя, Италия
Площадь 180 м²
РО-241019. Ресторан под ВенециейПредлагается ресторан в прекрасном городке Падова, в часе от…
€947,759
Коммерческая 8 комнат с террасой в Montepulciano, Италия
Коммерческая 8 комнат с террасой
Montepulciano, Италия
Комнаты 8
Площадь 889 м²
Тоскана, Монтепульчано Винодельческая ферма в Монтепульчано Местность, известная &nbs…
€2,06 млн
Отель 5 спален в Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
Комнаты 6
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
€3,36 млн
Отель 5 спален в Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
Комнаты 6
Площадь 912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
€4,45 млн
Коммерческая 13 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Италия
Коммерческая 13 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Италия
Количество спален 13
Площадь 1 700 м²
Потрясающая гостиница на популярном горнолыжном курорте в Грессоне-Сен-Жан, Валле-д’Аоста. И…
€3,09 млн
Коммерческая 5 спален в Poggio, Италия
Коммерческая 5 спален
Poggio, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 100 м²
LD-0374. Элитная вилла с видом на море ИталииПродажа престижной недвижимости на острове Эльб…
€4,99 млн
Инвестиционная 10 спален в Флоренция, Италия
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
€10,69 млн
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 7 000 000 м²
Ферма около 700 га с 200 га пахотных земель, 420 га пастбищ, 50 га лугов, остальная древесин…
Цена по запросу
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 12
Площадь 560 м²
Прекрасный отель находится в самом сердце Тосканы, в часе езды от города Пизы, Тоскана. Здан…
€2,27 млн
Коммерческая в San Giovanni Teatino, Италия
Коммерческая
San Giovanni Teatino, Италия
Площадь 600 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
Коммерческая 5 комнат с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 5 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N558 Название недвижимости: Casa Costantini Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
Realting.com
Перейти