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Купить отель в Комо, Италия

Комо
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5 объектов найдено
Отельв Комо, Италия
Отель
Комо, Италия
€ 320,000
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
Отельв Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
8 200 м²
€ 11,000,000
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
Отельв Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
3 200 м²
€ 7,500,000
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
Отель 5 спаленв Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
6 Количество комнат 340 м²
€ 3,400,000
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо…
Отель 5 спаленв Комо, Италия
Отель 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 3,400,000
VB-DCLBMS. Отель/вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на озере Комо с панор…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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