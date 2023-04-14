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Купить коммерческую недвижимость в Комо, Италия

Комо
3
San Siro
1
12 объектов найдено
Отельв Комо, Италия
Отель
Комо, Италия
€ 320,000
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
Коммерческаяв Комо, Италия
Коммерческая
Комо, Италия
114 м²
€ 1,300,000
VB-230418. Салон-магазин в городе КомоМагазин- салон в самом центре города Комо, на главной …
Отельв Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
8 200 м²
€ 11,000,000
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
Отельв Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
3 200 м²
€ 7,500,000
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
Коммерческая 5 спаленв Acquaseria, Италия
Коммерческая 5 спален
Acquaseria, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 14,500,000
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
Отель 5 спаленв Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
6 Количество комнат 340 м²
€ 3,400,000
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо…
Коммерческаяв Argegno, Италия
Коммерческая
Argegno, Италия
€ 1,800,000
VB-030319. Земельный участок на первой линии Озера КомоУчасток на первой линии у воды 3000 к…
Отель 5 спаленв Комо, Италия
Отель 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 3,400,000
VB-DCLBMS. Отель/вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на озере Комо с панор…
Склад 7 комнатв Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат
Carlazzo, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 849 м²
€ 1,350,000
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
Коммерческая 1 спальняв Campione d Italia, Италия
Коммерческая 1 спальня
Campione d Italia, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 458,000
Кондоминиум ASTOR расположен в центре Кампионе-д'Италия. Все здание было полностью отремонти…
Магазинв Менаджо, Италия
Магазин
Менаджо, Италия
80 м²
€ 200,000
Продается помещение, расположенное в центре Менаджо, на озере Комо. Помещение можно использо…
Коммерческая 49 спаленв Ломбардия, Италия
Коммерческая 49 спален
Ломбардия, Италия
12 000 м²
€ 15,000,000
Потрясающий средневековый замок находится в провинции города Комо, Ломбардия. Он был построе…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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