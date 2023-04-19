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Купить коммерческую недвижимость в Citta di Castello, Италия

1 объект найдено
Коммерческаяв Citta di Castello, Италия
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
3 600 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
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