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Купить отель в Кьети, Италия

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1 объект найдено
Отель 5 спаленв Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
6 Количество комнат
€ 2,650,518
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…

Параметры недвижимости в Кьети, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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