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Коммерческая недвижимость в Кьети, Италия

2 объекта найдено
Коммерческая в San Giovanni Teatino, Италия
Коммерческая
San Giovanni Teatino, Италия
Площадь 600 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
Отель 5 спален в Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
Комнаты 6
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
€2,65 млн
Realting.com
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