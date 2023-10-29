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Коммерческая недвижимость в Certaldo, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Certaldo, Италия
Коммерческая 5 спален
Certaldo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 400 м²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
€3,00 млн
Realting.com
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