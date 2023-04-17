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Купить отель в Катандзаро, Италия

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2 объекта найдено
Отель 32 спальнив Staletti, Италия
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
32 ванных комнат 3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Отель 7 спаленв Staletti, Италия
Отель 7 спален
Staletti, Италия
8 ванных комнат 600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…

Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с видом на горы
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