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Коммерческая недвижимость в Катандзаро, Италия

2 объекта найдено
Отель 32 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Staletti, Италия
Отель 32 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Staletti, Италия
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 3 000 м²
Отель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной тер…
Цена по запросу
Отель 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Staletti, Италия
Отель 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Staletti, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
€600,000
Realting.com
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