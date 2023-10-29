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Коммерческая недвижимость в Castiglione del Lago, Италия

1 объект найдено
Коммерческая в Castiglione del Lago, Италия
Коммерческая
Castiglione del Lago, Италия
Площадь 80 м²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
€700,000
Realting.com
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