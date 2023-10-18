ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Италия
Кампания
Гостиницы, отели
Отели в Кампания, Италия
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 4 комнаты
Терни, Италия
4
80 м²
Коттедж примыкает к другой недвижимости (также на продажу) с землей 5 000 кв м конструкции д…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Nardo, Италия
8
4
230 м²
3 независимых решения в историческом центре Nardò недавно отремонтированы: 2 из них находятс…
€348,333
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с балконом, с террасой, с видом на город
Palazzolo Acreide, Италия
6
3
553 м²
Поделиться с друзьями
€467,762
Рекомендовать
Производство с парковкой, с кондиционером, с террасой
Loreto Aprutino, Италия
5 074 м²
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
€1,99 млн
1
Рекомендовать
Отель с кредитом / ипотекой
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Небольшой уютный отель, расположенный непосредственно у лыжного подъёмника в Фолгарии, на вы…
€1,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Salo, Италия
ABI-1098A . Земельный участок в Сало На первой линии озера Гарда, в престижной зоне, земельн…
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Scarlino, Италия
6
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополо…
€9,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6
1 000 м²
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
€7,99 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален
Cannero Riviera, Италия
6
641 м²
FP-T319. Гостиница в историческом центре Каннеро-РивьераХарактерная гостиница в историческом…
€2,66 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Argegno, Италия
VB-030319. Земельный участок на первой линии Озера КомоУчасток на первой линии у воды 3000 к…
€1,80 млн
Рекомендовать
Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tropea, Италия
48
49
2 000 м²
4
Отель 3* находится в городе Тропеа. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера…
€895,714
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL