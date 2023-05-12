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Инвестиционная недвижимость с бассейном в Калабрия, Италия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 3 спальни в Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
€ 153,275
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