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Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Калабрия, Италия

Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 10 спален в Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален
Pizzo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
€ 500,000
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
Инвестиционная 3 спальни в Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
€ 153,275
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