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Отели с видом на горы в Калабрия, Италия

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3 объекта найдено
Отель 32 спальни в Staletti, Италия
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Отель 93 спальни в Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
Количество спален 93
Кол-во ванных комнат 93
Площадь 1 200 м²
€ 2,600,000
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Отель 7 спален в Staletti, Италия
Отель 7 спален
Staletti, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
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