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Коммерческая недвижимость в Калабрия, Италия

отели
5
7 объектов найдено
Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Tropea, Италия
Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tropea, Италия
Количество спален 48
Кол-во ванных комнат 49
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Отель 3* находится в городе Тропеа. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера…
€900,000
Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Pizzo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
€500,000
Отель 32 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Staletti, Италия
Отель 32 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Staletti, Италия
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 3 000 м²
Отель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной тер…
Цена по запросу
Отель 93 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vibo Valentia, Италия
Количество спален 93
Кол-во ванных комнат 93
Площадь 1 200 м²
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€2,60 млн
Инвестиционная 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
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€153,275
Отель 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Staletti, Италия
Отель 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Staletti, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
€600,000
Отель 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ricadi, Италия
Отель 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ricadi, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
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€390,000
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