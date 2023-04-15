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Купить отель в Бергамо, Италия

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3 объекта найдено
Отель 24 спальнив Cavernago, Италия
Отель 24 спальни
Cavernago, Италия
1 054 м²
Цена по запросу
Семейный отель, расположенный непосредственно на берегу озера. Площадь 1054 кв.м, 24 номера,…
Отельв Cavernago, Италия
Отель
Cavernago, Италия
€ 3,600,000
Предлагаем 4 звёздочный отель на озере Гарда. 25 номеров, бар открытый для внешних посетите…
Отельв Cavernago, Италия
Отель
Cavernago, Италия
€ 1,000,000
Небольшой отель с баром и рестораном. Здание состоит из трёх этажей + цокольный этаж, в кот…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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недорогая
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