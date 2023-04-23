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Коммерческая недвижимость в Bedizzole, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 9 спален в Bedizzole, Италия
Коммерческая 9 спален
Bedizzole, Италия
14 Количество комнат 12 ванных комнат 1 000 м²
€ 2,200,000
В старинной деревушке, история которой начинается с 1300 года, где все вокруг проникнуто оча…
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