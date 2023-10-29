Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Bagno a Ripoli

Коммерческая недвижимость в Bagno a Ripoli, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Grassina, Италия
Коммерческая 5 спален
Grassina, Италия
Комнаты 6
Площадь 613 м²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
€2,80 млн
Realting.com
Перейти