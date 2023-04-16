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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Ареццо, Италия

Ареццо
3
San Giovanni Valdarno
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6 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат 507 м²
€ 1,400,000
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
Коммерческая 5 спаленв Anghiari, Италия
Коммерческая 5 спален
Anghiari, Италия
6 Количество комнат 969 м²
€ 1,490,000
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
Коммерческая 5 спаленв Ponte a Poppi, Италия
Коммерческая 5 спален
Ponte a Poppi, Италия
6 Количество комнат 982 м²
€ 1,850,000
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
Коммерческая 5 спаленв Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 870 м²
€ 1,700,000
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
Коммерческая 5 спаленв Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,130,000
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
Отель 8 спаленв Ареццо, Италия
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат 500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…

Параметры недвижимости в Ареццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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